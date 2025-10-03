A Millî Takım aday kadrosu açıklandı: Montella’dan flaş tercihler
A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı Bulgaristan ve Gürcistan maçları öncesi aday kadrosu açıklandı. Türkiye, 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan ile, 14 Ekim’de ise Kocaeli’de Gürcistan ile karşılaşacak.
A Millî Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı maçlar öncesinde aday kadro duyuruldu.
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Ekim’de deplasmanda Bulgaristan, 14 Ekim’de ise Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler
Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok ve Uğurcan Çakır aday kadroda yer aldı.
Defans
Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek ve Zeki Çelik savunma hattında görev yapacak isimler oldu.
Orta saha
Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Salih Özcan orta alandaki seçenekler arasında.
Forvet ve hücum
Kadronun hücum hattında Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Yunus Akgün yer aldı.