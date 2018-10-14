A Milliler grupta ikinci mağlubiyetini aldı

14 Ekim 2018

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile Soçi Fişt Stadyumu'nda karşılaştı.

A Milliler, 2. gruptaki 3. maçında Rusya'ya 2-0 yenildi.

Türkiye, son maçlar öncesi liderlik şansını kaybetti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki üçüncü karşılaşmasının ardından Rusya'nın 4 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

Ağırladığı Rusya'ya 2-1 yenilen, konuk olduğu İsveç'i ise 3-2 mağlup eden Türkiye, deplasmanda oynadığı Rusya mücadelesini 2-0 kaybetti.

Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Rusya, liderliğini korudu. Son maçı öncesi 3 puanda kalan Türkiye ise liderlik şansını yitirdi.

Gruptaki müsabakalar, 17 Kasım'daki Türkiye-İsveç ve 20 Kasım'daki İsveç-Rusya karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

B Ligi'ndeki gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise sonraki turnuvada C Ligi'ne düşecek. Ayrıca B Ligi'nde en çok puanı olan ve EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke, Mart 2020'de Avrupa Şampiyonası finallerine gidecek takımı belirlemek için play-off oynayacak.

Kaynak: AA