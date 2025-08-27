ABD Açık'ta büyük olay! Medvedev krizi, akreditasyonu iptal edilen Türk fotoğrafçıyla büyüdü

ABD Açık’ta Rus tenisçi Daniil Medvedev’in 7 dakikalık öfke krizine neden olan olayın merkezindeki isim yaşananları İngiliz basınından Daily Mail’e anlattı.

Akreditasyonu iptal edilen Türk asıllı fotoğrafçı Selçuk Acar, kendisinin mağdur olduğunu savunarak avukatlarıyla görüştüğünü açıkladı.

“Ben masumum, linç ediliyorum”

Tecrübeli foto muhabiri Selçuk Acar, “Ben masumum ve tamamen suçsuzum. Bu olay bir linçe dönüştü, büyük zarar gördüm” dedi.

Acar, sahaya girmesi için güvenlikten talimat aldığını belirterek, “İki kez yetkilinin yanına döndüm ve sahaya girmedim. Sonrasında bana maçın durduğunu söyleyip yönlendirdiler” ifadelerini kullandı.

USTA’dan ters açıklama

ABD Tenis Birliği (USTA) ise Acar’ın iddialarını reddetti. Yapılan açıklamada, “Fotoğrafçı, güvenlik tarafından yerinde kalması yönünde uyarıldı. Bu talimatı dikkate almayarak oyunun kritik bir anında sahaya girdi. Sandalyedeki hakemin uyarısını da hiçe saydı. Bu nedenle akreditasyonu iptal edilmiştir” denildi.

Ne olmuştu?

Olay, Benjamin Bonzi’nin maç puanı için servis atmaya hazırlandığı sırada yaşandı. Acar’ın sahaya adım atması üzerine oyun kesildi ve hakem Fransız tenisçiye ikinci servis hakkı tanıdı.

Bu duruma sinirlenen Medvedev, raketini yere vurup seyircilere bağırarak büyük bir öfke nöbeti geçirdi. Tribünlerde eşi Daria Medvedeva başını ellerinin arasına alırken, anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kariyerinin en zor döneminde

2021 ABD Açık şampiyonu olan 29 yaşındaki Medvedev, bu yıl Grand Slam’lerde erken elenmelerle zor günler geçiriyor.