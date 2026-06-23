Dünya Kupası heyecanı devam ederken gruptan çıkamayan Türkiye son maçını ABD ile yapacak. 3. maçta milliler güzel bir futbolla puan ya da puanlar alıp moral kazanmak istiyor. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli maç tarihi ve saati...

Türkiye - ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

ABD: Freese, Richards, Robinson, McKennie, Ream, Freeman, Dest, Adams, Tillman, Pepi, Balogun.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.