ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli maç tarihi ve saati...
Dünya Kupası'nda elenen A Milli Futbol Takımı'mız son maçını ev sahibi ABD ile yapacak. Milli Takım turnuvaya galibiyetle veda etmek istiyor. Bu maçı izlemek isteyenler "ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Dünya Kupası heyecanı devam ederken gruptan çıkamayan Türkiye son maçını ABD ile yapacak. 3. maçta milliler güzel bir futbolla puan ya da puanlar alıp moral kazanmak istiyor. Peki, ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli maç tarihi ve saati...
Türkiye - ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
ABD: Freese, Richards, Robinson, McKennie, Ream, Freeman, Dest, Adams, Tillman, Pepi, Balogun.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Can Uzun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper.