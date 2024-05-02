'Acil seçim' talebinde taraflar karşı karşıya: TFF'ye göre 94, İstanbulspor'a göre 136 imza toplandı

TFF yönetimine karşı "acil seçim" çağrılarında bulunan futbol kulüpleri arasında başı çeken takımlardan İstanbulspor'un Başkan Yardımcısı Bayram Saral, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık. İyi niyetli bir TFF ve başkanı, isterse bu seçimi Haziran aynın ilk haftasına yetiştirir" ifadelerini kullandı.

Saral'ın konuştuğu sırada açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, imza sayısının 109 olduğunu duyurdu. TFF konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'na olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibariyle 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür."