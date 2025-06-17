Acun Ilıcalı Fenerbahçe ayrılığı sonrası ilk kez konuştu: Her şeyi gizli tutmak istiyorum, çünkü....

Geçen günlerde sürpriz bir kararla Fenerbahçe’deki başkan yardımcılığı görevinden ayrılan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu.

Sarı-lacivertli ekipteki 12 ayına ilişkin The Hull Daily Mail gazetesine değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, Fenerbahçe gibi süper güçle çalışmanın hem zaman ve odak hem de enerji bakımından devasa bir bağlılık olduğunu ifade etti.

Acun Ilıcalı, “Bir yıl boyunca Fenerbahçe’de sorumluluk aldım, ki elbette bununla aşırı derecede gurur duyuyorum. Dominik Cumhuriyeti ve İstanbul’da işleri olan bir iş adamı olarak, Hull City’yi satın aldıktan sonra, her şeyi organize edebiliyordum fakat hiç kolay değildi. Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı olduğumda, bu büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğu sevdim. Bununla başa çıkabildim fakat benim için ağır bir yük oldu” ifadelerini kullandı.

Çok yoğun bir hayat yaşarken...

Hayal edilebilecek en yoğun hayatı yaşarken Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı olunca kulüp için çok uzun zaman harcadığını anlatan Ilıcalı, “İş yükü çok fazlaydı ve Superman olmadığımı anladım” şeklinde konuştu.

Kulüpten ayrılışına ilişkin çok fazla konuşmak istemeyen Ilıcalı, “Şu anda her şeyi gizli tutmak istiyorum çünkü olanların kulüp içinde gerçekleştiğini düşünüyorum ve yapacağım herhangi bir yorum insanları incitebilir, ki bunu istemiyorum” dedi.

Acun Ilıcalı konuya ilişkin şunları söyledi:

* İstifa etmeye karar verince, yakın arkadaşım olan başkan Ali Koç'tan da izin istedim, o da izin verdi. Koç, kulüp adına bir açıklama yazarak çabalarımı çok takdir ettiğini belirtti ve bu benim için çok anlamlıydı. Her zaman olduğu gibi büyük bir taraftar olmaya devam edeceğim ve Saracoğlu'na düzenli olarak gideceğim.

* Gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin hem iç saha hem de dış saha maçlarının hepsinde kulübü temsil ettim, bu benim için büyük bir onurdu, ancak Hull City de benim için çok önemliydi. Benim için çok zor zamanlardı. Kariyerimin en zor yılıydı.