Adana Demirspor'a FIFA'dan 6 puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu, kararın kulübe tek bir dosya üzerinden uygulandığını açıkladı. Cezanın ardından Adana Demirspor'un ligdeki durumunda tablo daha da ağırlaştı ve takım eksi 23 puanla son sırada yer almaya devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kararın ardından yaptığı açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verdi.
Kararın ardından Adana Demirspor'un ligdeki puan durumu daha da geriledi. Mavi-lacivertli ekip, mevcut tabloya göre eksi 23 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA