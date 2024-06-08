Adaylıktan çekilecek mi? Aziz Yıldırım'dan açıklama

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni 3 yıllık dönemde Fenerbahçe'nin başkanının belli olacağı 2 günlük Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Ülker Arena'dan ayrılma kararı aldı.

Vefa Küçük ve Şekip Mosturoğlu arasında el kaldırma usulü gerçekleşen Divan Kurulu seçimi için "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu" ifadesini kullanan Yıldırım, "Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir." diyerek Ülker Arena'dan ayrıldı.

Ne olmuştu?

El kaldırma usulü yapılan ve 2 günlük seçimli kongreyi yönetecek ismin seçildiği oylamada, adı mevcut başkan ve aday Ali Koç ile anılan Vefa Küçük kazanmış, Aziz Yıldırım'a yakınlığı ile bilinen Şekip Mosturoğlu ise çok az farkla seçimi kaybetmişti.

İşte olayların ardından Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde dakika dakika yaşananlar:

* 12.50: Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a sitem

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçimde yönetim kurulu listesinde yer alan Acun Ilıcalı, kendisi hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Aziz Yıldırım'a sitem ederek "Seçim kazanmak için her yol mübah mıdır? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Üzücü bir durum" dedi.

* 13:15: Aziz Yıldırım açıklama yapacak

- Kongre'den ayrılan Aziz Yıldırım'ın saat 13.30'da açıklama yapacağı duyuruldu.

* 13.30: Aziz Yıldırım açıklama yapıyor

- Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'ndan ayrılan Aziz Yıldırım, konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe birlikte ve beraberlik içinde olmazsa, seçim kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek benim rıza göstereceğim bir şey değildir. Kavga etmeyi tercih edenleri Fenerbahçelilerin vicdanına havale ediyorum. Kongreler yönetimler gelir geçicidir. Yarın olmayabilirler. Kalıcı olan şanlı tarihiyle Fenerbahçe ve Fenerbahçeliliktir. Bir hatırlatma yaparak sözlerime karşılık vericem."

"Ben neden aday olduğumu lütfen bütün kongre üyeleri düşünsünler ve buna göre gelip oylarını atsınlar. Bütün delegelerimizi yarın oylarını kullanmak için bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerde orada olacağım ve seçim bitene kadar ayrılmayacağım. Onlara şunu söylüyorum holdinglerin takımı mı yoksa halkın takımı Fenerbahçeyi mi istiyorlar. Biz halkız biz holding değiliz."

"Mourinho'yu tartışmaya açmak kadar yanlış bir şey olamaz, kendisi Fenerbahçe'nin teknik direktörünün tartışmaya açık olamaz."

"Divan Başkanı bir davaya hizmet etmek için geldiği için bazı insanlar konuşturulmayacaktı. Şimdi hep kendi lehlerine olan konuşmalar yaptırılıyor. Kavgalar çıkacağı için bunu gördüğüm için gittim. Ali Bey bana diyorki kavga edelim. Yapacak bir şey yok. Her zaman Fenerbahçe tarihine kara leke düşülmesin diye uğraş verdik. Bunun için ayrıldık."

"Kimseye bir şey söylemeden onay almadan gündem tamam diyor. Baştan sakat başladı, sakat gidiyordu. Kavgalar başlayacaktı. Ali Bey'e bunları söyledim. 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Bunun üstüne güldüm cevap vermedim ne diyeyim."

"Şekip Bey'in oyları fazlaydı, karşı taraf çift el kaldırdı. Bir çok kişinin oyları sayılmadı. Burada olay Şekip Bey'in kaybetmesi değil; Haksızlık. Onların istedikleri insanlar konuşacak. Bizim için ya da tarafsız konuşacak olan insanlar susacak. Hadiseyi oldu bittiye getirmek istediler. Olayı körüklemenin amacı yoktu. O yüzden ayrıldık."

"Divan'a gidip 50 milyon Dolar teminat mektubu verecektim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye hibe edecektim. Divan’da bunu açıklayacaktım ama olmadı."

* 13.44: Aziz Yıldırım: "Başkanlık yarışından çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok!"

* 16.06: Fenerbahçe Yönetim Kurulu, ibra edildi

- Fenerbahçe Yönetim Kurulu, mali dönemlere ilişkin raporları kongre üyeleri tarafından oylanarak kabul edildi.