Fenerbahçe başkanını seçiyor

Fenerbahçe yeni başkanını seçmek için sandık başına gidiyor... Seçimli genel kurul toplantısı, bugün ve yarın Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek ve mevcut başkan Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Aziz Yıldırım Ülker Stadyumu'nda

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, 6 yılın ardından Ülker Stadyumu'na geldi.

Başkan adaylarının listeleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adaylarından Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listelerinde yer alacak isimler şöyle:

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde ise Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.

Cumartesi programı

İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunacak ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşülecek. 01.06.2024 - 31.05.2025 bütçesi okunacak ve onay için genel kurul üyelerinin oylarına sunulacak. Gündemde yer alan maddelerin ardından sandık kurulları başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Pazar günü oy kullanılacak

9 Haziran Pazar günü ise, Başkan ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi 10.00’da başlayıp, 17.00’de sona erecek.