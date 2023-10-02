Afgan kadın futbol yıldızının FIFA’yla milli takım polemiği

Emre ERGÜL

Popal, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiğini öğrendiğinde Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki evindeydi. 2011’de Kabil’de kimliği belirsiz kişiler “kadın sporcu” diye onu öldürmeye çalışmış, bu saldırıdan sonra Danimarka’ya sığınmıştı.

Acı acı çalan telefonunu açtığında hattın diğer ucunda milli takımdan bir arkadaşı vardı. “Kurtar bizi” diye yalvarırken, “Futbol oynadığımız için hepimizi öldürürler” diyordu… Popal, o gün yaşadıklarını New York Times gazetesine anlattı: “O milli takım 2007’de kurulurken, benim de çok katkım olmuştu. O yüzden onlara arkamı dönemezdim.” Dönmedi de…

Önce tüm yaş gruplarındaki kadın futbol milli takımlarındaki 87 kişinin ülke dışına kaçmasına yardım etti. Aylar sonra da diğer spor branşlarında milli olan 130 kadın sporcuyu “Taliban’ın elinden kurtardı.” Uzaktan nasıl yardımcı olduğu konusuna açıklık getirmeyen Popal, bu sıralar uluslararası futbolun patron FIFA’yla yaşadığı “sportif kavga”ya dikkat çekiyor.

Popal’ın kaçmasına yardımcı tüm kadın futbolcular bugün Avustralya’da yaşıyor ve Melbourne Victory futbol kulübünde oynuyor. Popal, Melbourne Victory’nin Afganistan Kadın Futbol Milli Takımı olarak tanınmasını istiyor.

Taliban kontrolündeki Afganistan Futbol Federasyonu “Öyle bir takımımız yok” dediği için FIFA “Ülke federasyonu bildirmediği sürece biz tanıyamayız” diyor. Popal’ın isyanı yürek burkuyor: Popal, "Bu oyuncular, Afganistan adına futbol oynamanın hayalini kuruyorlardı ve erkekler gelip bu hayali onlardan aldılar. FIFA ise bize şunu söylüyor: 'Hak edecek hiçbir şey yapmadığınız halde futbol oynama hakkınızı kaybettiğiniz için üzgünüz kızlar.'

Bu iğrenç." Girl Power Organizasyonu'nun kurucusu, Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı Etkinlik Direktörü ve Sokak Çocukları Dünya Kupası Elçisi gibi görevleri olan Popal pes edecek gibi görünmüyor. Bakalım, sosyal medyadaki tüm platformlarda konuyu gündeme getirip, imza toplayan Popal başarılı olabilecek mi?