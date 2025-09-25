Galatasaray ligde yoluna emin adımlarla gidiyor. 6 maçta puan kaybetmeyen Cimbom'un bu haftaki rakibi Alanyaspor… Aslan, 3 puanı alıp Liverpool maçına moralli gitmek istiyor. Yüz binler müsabakanın tarihini, saatini ve kanalını araştırtıyor.

Alanya Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Osimhen oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını kaçıran Viktor Osimhen bu maçta kadroda yer alacak. Osimhen'in oyuna daha sonradan girmesi bekleniyor.

Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.