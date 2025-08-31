Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK muhtemel ilk 11'i

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bu akşam resmen başlıyor. Kötü performanslar sonrası Ole Gunnar Solskjær

ile yollarını ayıran Kara Kartal'ın bu akşam nasıl bir oyun sergileyeceği merak ediliyor. Taraftar sabırsız şekilde mücadeleyi beklerken sıkça "Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.30'da GAİN Park Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, Güven, Hwang, Sporar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Muçi, Orkun, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

2 oyuncu yok

Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanı öncesi iki önemli oyuncusundan yoksun kalacak. Forvet Mustafa Hekimoğlu, St. Patrick's maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecekken, kanat oyuncusu Milot Rashica da Lausanne maçı öncesi geçirdiği kas sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Öte yandan, takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda yer almayacak.

Yeni transferler hazır

Takıma yeni katılan oyuncular ise ilk kez forma giymek için sabırsızlanıyor. Yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, teknik direktörün görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı terletecek. Ayrıca, eski Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz da Glasgow Rangers'tan geri dönerek kadroya dahil oldu. Bu üç yeni isim, Alanyaspor karşısında şans bekleyecek.