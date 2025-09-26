Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i

Süper Lig'de 7. hafta açılış maçı Alanyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleşecek. Aslan yenilmezlik serisini sürdürerek puan farkını açmanın peşinde... Alanyaspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Her iki kulübün taraftarı da bugün sıkça maç saatini ve kanalını araştırıyor.

Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alanya Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Zorbay Küçük yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Ruan, Makouta, Maestro, İbrahim, Hagi, Ogundu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sallai, Barış, Sane, Icardi.

Osimhen oynayacak mı?

Sakatlığı nedeniyle Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını kaçıran Viktor Osimhen bu maçta kadroda yer alacak. Osimhen'in oyuna daha sonradan girmesi bekleniyor.

Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.