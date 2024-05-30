Alex de Souza Antalyaspor'la imzayı attı

Törende ilk olarak Alex de Souza gibi başarılı, sevilen, saygıdeğer, disiplinli bir ismin Antalyaspor ekibine katılmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Sinan Boztepe, konuşmasına Souza'ya teşekkür ederek devam etti:

"Karakteri ve yeteneğiyle ülkemizde sağladığı başarı ve ülkemize verdiği emek için Souza'ya çok teşekkür ediyorum. Böyle bir karakteri teknik sorumlu olarak tekrardan Türk futboluna kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Antalyaspor olarak hak ettiğimiz yerde olmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Başarı istiyoruz ve Alex Hocamızın da ne kadar başarılı, çalışkan ve disiplinli olduğu biliyoruz. Kendisiyle bu yolda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi tüm Türkiye'nin sevdiği ve saygı duyduğu biri. Kendisine sizlerin önünde tekrardan hoşgeldin diyorum" dedi.

"Halkını çok sevdiğim bu ülkeye gelmekten çok mutluyum"

"Öncelikle, halkını çok sevdiğim bu ülkeye Brezilya'dan kalkıp tekrar gelmeme sebep oldukları ve bana güvendikleri için Antalyaspor başkanımıza ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Geldiğim günden beri bana evimdeymiş gibi hissettiren Antalya şehrine ve halkına teşekkür etmek istiyorum. İki yıllık anlaşma süresi boyunca, Antalyaspor'u başarıya ulaştırmak için gerekeni yapacağımı ve bunun için en iyi şekilde hazırlandığımı da kamuoyuna belirtmek isterim." diyen Souza, Türkiye'de bulunmanın kendisine verdiği mutluluğun altını çizdi.