Ali Koç: Finansal dengesizlik sürdürülemez noktadadır

27 Ocak 2018

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yapıldı.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde, Vefa Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya üyelerin ilgisi yüksek oldu.

Toplantıda, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu.

Öte yandan, sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını daha önce açıklayan eski yönetici Ali Koç da toplantıda yerini aldı.

Başkanlık seçimi 2-3 Haziran'da

Toplantının başlangıcında üyelere hitap eden Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün olağan genel kurulunun, çoğunluk sağlanması halinde 26-27 Mayıs, aksi takdirde ise çoğunluğa bakılmaksızın 2-3 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Küçük, sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren bir konuşma da yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpte ayrıca, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaket ile gümüş ve altın rozetleri verildi.

Mosturoğlu davalarla ilgili bilgi verdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Afrin oprerasyonuna katılan askerlere şükranlarını ilettiklerini söyledi.



Fenerbahçe'de gerçekleşen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, kulübün faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine bilgi verdi. Geride kalan dönemde gerçekleşen davalarla ilgili konuşan Mosturoğlu, "5 duruşmada 20 celse tamamlandı. Kumpas ve takım otobüsünün kurşunlanması davaları devam etmektedir. Yargıtay'daki hukuki süreç devam etmektedir" dedi. Mosturoğlu, son yapılan divan kurulunun ardından kulüpteki sporcuların ve takımların aldığı neticeler ve başarılarla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Borç 311 milyon lira

Fenerbahçe Kulübü'nün Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün borcu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin toplam borcunun 311 milyon TL olduğu ifade edildi.



Fenerbahçe Ocak Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklanan denetim kurulu raporunda sarı-lacivertli kulübün borcu da açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Fenerbahçe'nin toplam 311 milyon 815 bin 482 TL borcunun olduğu ifade edilirken, kulübün toplam alacağının 33 milyon 826 bin 762 TL olduğu belirtildi. Buna göre kulübün borç-alacak farkı ise 277 milyon 988 bin 720 TL oldu.

Ali Koç: Finansal dengesizlik sürdürülemez noktadadır

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, ocak ayı divan kurulu toplantısında kürsüye çıkararak üye açıklamalarda bulundu. Konuşması öncesinde divan kurulu heyetinin masasına giderek, Başkan Vefa Küçük ve heyet üyelerinin tek tek elini sıktı. Afrin operasyonuna değinerek sözlerine başlayan Koç, “Ülkemizin geleceği, birlik beraberliği ve bekası için Afrin’deki askerlerimize, TSK’ya muvaffakiyet diliyorum. Allah tüm askerlerimizin yardımcısı olsun. Vatan uğruna şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülemez mali yapı nedeniyle adaylık kararımı, tahminimden önce aldım”

Başkan adayı olarak toplantıya katılmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Ali Koç, “Adaylığımla ilgili bazı itiraf ve iddialarla ilgili konuşmak istiyorum. Yönetimden ayrıldıktan sonra gittiğim her yerde söz konusu Fenerbahçe olunca büyük bir sevgi ve beklenti ile karşılaştım. Bu beklentiye karşılık verememek de beni üzüyordu. 2015 yılında başkanımız Aziz Yıldırım’ın yönetim kuruluna girme davetine olumlu yanıt verememiştim. O dönemde başkanımızla yaptığım istişare sonucunda zamanı gelince elimi taşın altına koyacağımı belirtmiştim. Sürdürülemez mali yapı ve genel gidişat, adaylık için tahminimden önce adım atmama sebep oldu. Bu kararımdan sonra Yargıtay kararını neden beklemedin diyen insanlar oldu. Bu soruları da anlayışla karşılıyorum” diye konuştu.

“Yargıtay süreci seneler sürebilir”

Yargıtay kararının açıklanmasıyla sürecin bitmeyebileceğini söyleyen Ali Koç, “Bunun bir üst mahkemesinin olma ihtimali var, bu durumun da senelerce sürebileceğini düşündüğüm için bu yola çıktım. Seçildiğimiz takdirde bu haklı davamıza sahip çıkacağımız, kulübün uğradığı zararın tazmini için elimizden geleni yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Başkanımız, Silivri’de şike kumpası davasının çıkışında ve Fenerbahçe Dergisi’nde yazdığı bir yazıda, 'Kararlarımızda ve tasaruflarımızda Yargıtay kararının bir önemi kalmamıştır' ifadesini kullanmıştı ve bunu hatırlatmak isterim. Başkanımızın bu tasarrufu da benim adaylığımda etkili oldu” dedi.

"Mali bağımsızlık tehlikeye girmiştir"

Kulübün içinde bulunduğu durumun, günü kurtarma anlayışı içinde olduğunu belirten Koç, “Bugün kulübün içinde bulunduğu günü kurtarma anlayışı içindeki finansal dengesizlik ve borç sarmalı sürdürülemez noktaya gelmiştir. Bu durum mali bağımsızlığı da tehlikeye soktuğu için adaylık kararı aldım. Bizlere konsolide raporlar sunulmadığı için finansal tablonun tamamını göremiyoruz. KAP’a açıklanan bağımsız denetim raporlarını incelemenizi önemle rica ederim. Tüzüğün 37. maddesinin İ bendinde, bizlere bu konsolide raporların sunulması gerektiği yazıyor. Biraz önce derneğin ve Sportif A.Ş.’nin borç tarihleriyle ilgili bilgi verildi. Eğer tarihlerden dolayı bir açıklama yapamıyoruz denilirse, bu kabul edilebilir bir açıklama değildir” açıklamasını yaptı.

"Personelin oy kullanmasını sakıncalı buluyorum"

Tarihi bir seçime girilirken ‘Kazanmak için her yol mubahtır’ anlayışının olmaması gerektiğini vurgulayan Ali Koç, “Şeffaf, adil, Fenerbahçemize yakışan ve diğer camialara örnek olacak, Fenerbahçe’nin kazandığı bir seçim yaşamak en büyük arzumuzdur. Seçildiğimiz takdirde bütün personeli işten çıkartacağımıza dair söylentiler yapılıyor. Bordrolu personelin oy kullanmasını sakıncalı buluyorum. İşini yapan motivasyonu yüksek hiçbir personelin kaygı duymasına gerek yok” dedi. Amatör branşlarla ilgili de konuşan Koç, “Amatör branşlarla ilgili düşüncelerimi ifade ettim. Bunları kapatacağımız iddia ediliyor. Tüm amatör branşlara olan destek daha da artacaktır. Başkanımız ve yönetimimiz amatör branşlarda bize büyük mutluluklar yaşattılar. Diğer kulüplere göre fersah fersah öndeyiz ve bu liderliğimiz de devam edecektir. Buna 2 şube daha eklemek istiyoruz. Birisi engelliler şubesi, diğeri de geleceğin sporu olan e-spor. Bu hikayeleri yayarak kulüp personeli ve sporcuları kulüp siyasetine alet etmek adil değildir” diye konuştu.

"Mehmet Ali Aydınlar’la ilgili düşüncelerim değişmedi"

Kulübe başkaları tarafından aidat ödenerek üye kazandırılması konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, “Bu konuda kulüp personellerinin ailelerinin hedeflenmesi son derece sakıncalıdır” dedi. Mehmet Ali Aydınlar’la ilgili olarak konuşan Koç, “Son dönemde medyada Mehmet Ali Aydınlar’la ekibimin görüştüğüne dair bir iddia ortaya atıldı. Bu iddia doğru değildir. Ne şahsım ne de ekibimden bir kişi kendisiyle görüşmemiştir. 1 Kasım 2013’te kendisiyle ilgili ne söylediysem arkasındayım. O günden bu güne belki çok şey değişti ama benim fikrim değişmedi” diye konuştu. Kulüp televizyonuna reklam vermek istediğiyle ilgili iddialara da açıklık getiren Ali Koç, “Benim ve ekibimin reklam filminin kulüp televizyonunda gösterilmesinin reddedildiğiyle ilgili bir haber var. Bu da yalan. Bizim bir başvurumuz olmadı, ama ilerleyen dönemde kulüp televizyonuna reklamla ilgili başvurumuz olacaktır” ifadelerini kullandı.

"4. yıldızı takmak çok önemlidir"

2015’teki kararlığının yanında daha fazla heyecan ve motivasyonla konuştuğunu söyleyen Ali Koç, “Bu yolda ilerlemek için çok haklı nedenlerimiz var. Değerli oylarınız milyonları temsil edecek. Bu tarihi seçime katılarak bu seçim bir parçası olmanızı rica ederim. Fenerbahçe’nin artık tekrar omuz omuza vererek, Türk sporunun lokomotifi, kuralları değiştiren, ezber bozan bir kulüp olması için yeni bir yolculuğa çıkmasının tam zamanıdır. Bu camianın büyükleri olarak sizlere büyük iş düşmektedir. Bu değişimi hep beraber hareket ederek yapabiliriz. Her türlü maksatlı yaklaşımdan uzak duruyoruz. Ancak unutmayın ki, tango yapmak için 2 kişi gereklidir. Seçim süreci tartışmaları, şampiyonluk yolunda çok önemli değildir. Önemli olan çubuklunun her branşta şampiyon olmasıdır. Futbolda da bu sezon 4. yıldızı takmak çok önemlidir. Hepimiz takımlarımıza odaklanalım. Yarın alacağımız 3 puanla artık dönüşü olmayan bir yola gireceğimize ve sadece takımımızı destekleyerek büyük başarılarla sezonu bitireceğimize inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA