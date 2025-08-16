Ali Koç, Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında konuştu: İlk teklif neden geri çekildi? İşte şalterleri attıran sebep!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, uzun süredir gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu transferi hakkında ilk kez konuştu.

Sarı-lacivertlilerin Benfica’ya yaptığı ilk teklifin, verilen taahhütlere uyulmadığı için geçersiz olduğunu açıklayan Koç, yeni bir teklif sunduklarını ve haber beklediklerini dile getirdi.

“Mourinho, Kerem’i çok istiyor”

İzmir Fenerbahçeliler Derneği’nde açıklamalarda bulunan Ali Koç, teklifin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu’nu çok beğeniyor. Benfica’ya hatırı sayılır bir teklif yaptık. Bu teklif şartlıydı; Feyenoord maçına yetişmesi, Süper Lig’in ilk haftasında sahada olması gibi. Ayrıca Benfica’ya karşı oynatmama taahhüdünü de verdik, isterlerse sözleşmeye yazalım dedik. Ancak onlar, sözleşmeye yazmak yerine Kerem’i beş dakika oyuna sokarak şartları boşa çıkardılar.”

“Yeni teklif yaptık”

İlk teklifin artık geçerliliğini yitirdiğini vurgulayan Koç, “Geldiğimiz nokta itibarıyla verdiğimiz teklifin geçerli olmadığını ilettik. Yeni bir teklif verdik, Benfica’dan haber bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şalteri attıran lig maçı oldu

Transfer sürecine dair dikkat çekici bir yorum da spor habercisi Yağız Sabuncuoğlu’ndan geldi.

YouTube kanalında yaptığı canlı yayında konuşan Sabuncuoğlu, transfer teklifinde güncellenmeye gidilmesinin Kerem’in sadece Nice maçında forma giymesi değil, Benfica’nın yıldız oyuncuyu sonraki lig karşılaşmasında da sahaya sürmek istemesinden kaynaklandığını söyledi.

Sabuncuoğlu ayrıca, transferde mutlu sona ulaşılmış olsaydı Kerem Aktürkoğlu’nun bugün oynanacak Göztepe maçını tribünden takip edeceğini aktardı.

Benfica’dan yanıt: Kerem odaklanmış durumda

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise dün yaptığı basın toplantısında Kerem’in durumuna değindi.

Lage, “Kerem takım için çok önemli bir oyuncu. Burada mutlu ve yeni sezona iyi başladı. Evet, bir teklif aldı ama şu anda Benfica’ya odaklanmış durumda. Yarınki maçta da ona güveniyorum” sözleriyle oyuncusuna güvendiğini ifade etti.