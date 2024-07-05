Ali Koç şüpheli olarak ifade verdi

Hayati ARIGAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mayıs’ta Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Fenerbahçe’nin 1-0 yendiği derbinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermiş ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

1,5 saat ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ali Koç "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ali Koç dün avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. İfade işleminin ardından Koç adliyede ayrıldı. Koç’un adliyeden çıkışı sırasında güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almasının engellenmesi için bariyer çekildi.