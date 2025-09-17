Ali Koç yeni yönetim kurulu listesini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde yeni yönetim kurulu listesini kamuoyuyla paylaştı. Listede Mehmet Dereli, Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen yer almadı.
Koç’un listesinde, geçtiğimiz dönemde yönetimde yer alan ancak vefat eden Mehmet Dereli’nin yanı sıra Hamdi Akın ve Sait Ergun Özen’in bulunmadığı görüldü.
Yeni yönetim listesinde şu isimler yer aldı:
Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya ve Selma Atalay Rodopman.