Ali Koç’tan '360 milyon TL' açıklaması

Geçen hafta yapılan seçimde Fenerbahçe Başkanlığı'nı Sadettin Saran'a kaptıran Ali Koç, hakkında yapılan ve gündem olan haberle ilgili açıklama yaptı.

Bir gazetede çıkan haberde, 7 yıl boyunca başkanlık koltuğunda oturan Koç'un, seçimi kaybetmesinin ardından, kulübe verdiği 360 milyon lira borcu geri aldığı iddia edilmişti.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanlayan eski başkan şu ifadeleri kullandı:

- Şahsım hakkında basında yer alan "Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı" başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır.

"Manipülatif haberler"

- Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır.

- Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim.

257 oy farkla kaybetti

Geçen hafta yapılan kongrede, 24 bin 732 üye oy kullanırken, bunların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı. Başkanlığa seçilen Sadettin Saran 12 bin 325 oy alırken, Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

Seçimde 135 boş, 204 ise geçersiz oy kullanıldığı açıklandı. Ali Koç'a karşı üstünlük kuran Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı olmuştu.