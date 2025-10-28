Ali Koç’un Sevilla’ya yatırım girişimi iddiası
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç’un, La Liga ekibi Sevilla’nın çoğunluk hissesini satın almak için ön araştırma yaptığı öne sürüldü. Kulüpteki yönetim krizi satış ihtimalini gündeme getirdi.
Fenerbahçe’de başkanlık seçimini kaybeden iş insanı Ali Koç hakkında dikkat çeken bir iddia İspanya basınında yer aldı.
Estadio Deportivo yazarı Oscar Murillo’nun haberine göre, La Liga ekibi Sevilla’da Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizi, kulübün el değiştirmesi ihtimalini gündeme getirdi.
Koç süreci yakından takip ediyor
Haberde, Ali Koç’un Sevilla’daki gelişmeleri yakından izlediği ve ön araştırma aşamasında bulunduğu ifade edildi.
Koç’un, kulübün çoğunluk hissesini satın alma olasılığı üzerinde durduğu, henüz resmi bir teklifin ise yapılmadığı belirtildi.