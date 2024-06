Alp Aksoy, Slovakya pistlerinde yarışmaya hazır

Takip Et

Alp Aksoy, 2024 sezonunda 'Champions of the Future Serisi' ile beraber 'FIA Avrupa Şampiyonası’nda yarışmaya devam ediyor. Parolin Racing Kart takımıyla OK kategorisinde yarışan Aksoy, FIA Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci yarışına Slovakya’daki Slovak Karting Pisti’nde yarışacak.

20-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yarış, FIA Karting Championship YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Bir sonraki yarış durağı: İtalya

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası’nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına da sahip olan Aksoy’un WSK Euro Series’teki yeni sezonunun ilk yarışı ise 27 Haziran’da İtalya’nın Brescia eyaletindeki Franciacorta Karting Pisti’nde düzenlenecek.