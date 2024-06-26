Alp Aksoy, WSK Avrupa Serisi’nde ilk yarışına çıkıyor

Üç farklı seride aynı anda yarışan Aksoy, WSK Avrupa Serisi'ndeki ilk yarışına İtalya’daki Franciacorta Karting Pisti’nde çıkıyor. Daha önce Parolin Racing fabrika pilotu olarak yarışan genç pilot, yeni takımı Fusion Motorsport ile de OK kategorisi'nde mücadele ediyor.

Yarış, WSK Promotion Facebook sayfasında, WSK internet sitesinde ve WSK Promotion YouTube hesabında canlı yayınlanacak.