Ampute futbolda Türkiye Kupası Osmanlı'nın
Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki dış sahada yapılan Ampute Futbol Türkiye Kupası final maçında, Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'ne 3-0 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'ne kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.
Kaynak: AA