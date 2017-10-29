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Ampute futbolda Türkiye Kupası Osmanlı'nın

Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Ampute futbolda Türkiye Kupası Osmanlı'nın
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Osmanlı Engelliler Spor Kulübü, Ankara 19 Mayıs Spor Kompleksi'ndeki dış sahada yapılan Ampute Futbol Türkiye Kupası final maçında, Yeditepe Engelliler Spor Kulübü'ne 3-0 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Osmanlı Engelliler Spor Kulübü'ne kupasını, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk verdi.

Kaynak: AA

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