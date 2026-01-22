EuroLeague’de kritik haftalara girilirken Anadolu Efes için sezonun en önemli sınavlarından biri kapıda. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde moral arıyor. Olympiakos karşılaşması, sadece bir maç olmanın ötesinde psikolojik bir kırılma noktası olarak görülüyor.

Bu heyecanlı müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Anadolu Efes Olympiakos maçı bilgileri

Anadolu Efes Olympiakos maçı bu akşam 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport 1 ve S Sport dijital platformundan canlı ve şifreli yayınlanacak.

"Galibiyetlerin öz güvenimizi geri getireceğini biliyoruz"

Anadolu Efes’te başantrenör Pablo Laso karşılaşma öncesi "Olympiacos, EuroLeague’in köklü ve önemli takımlarından biri. Uzun yıllardır çok önemli oyuncularla en üst seviyede oynayan bir takım. Muhtemelen Fournier ve Vezenkov en iyi skorerleri olarak göze çarpıyor belki ama aynı zamanda herkesin öne çıkabileceği; Dorsey, Walkup, Peters ve Milutinov gibi oyuncuların bulunduğu kaliteli bir kadroları var. Her pozisyonda yetenekli oyuncuları olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi, her şey büyük ölçüde bize bağlı. Çok iyi bir takımla karşılaştığımızı bilerek, bu maç bizim için gurur maçı olmalı. Evimizde oynuyoruz, elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak ve öz güvenimizi kazanmak bizim için çok önemli; çünkü galibiyetlerin öz güvenimizi geri getireceğini biliyoruz. Ama aynı zamanda iyi oynamalıyız ve her gün daha iyi olmak için çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.