Victor Osimhen: Lookman ve Onyedika'yı ikna etmek için çabalıyorum

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım için elinden geleni yaptığı belirten Osimhen, "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş bir şey. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla Galatasaray'ı daha büyük yapmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Lookman ve Onyedika'yı ikna etmek için çabalıyorum"

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nijeryalı futbolculardan Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu söyleyen Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda Lookman ile konuştum.

Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi bir oyuncu. Çok akıcı bir şekilde oynuyor. Buraya gelirse birçok katkı sağlar. Çok yetenekli bir oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim" diye konuştu.

Maçın son dakikalarda kendi oluşturduğu atakta Sara'nın kaçırdığı pozisyonu geride bıraktığını dile getiren 27 yaşındaki forvet, "Sahada olan sahada kalır. Pozisyon oluşturduk. Kazanmayı hak etmiştik. Onlar da hak etmişti. Büyük bir mücadeleydi. Maçın bitiminde soyunma odasında bu konuyu konuştuk. Sonraki maça odaklanacağız. Bu maç, bizim için bitti" açıklamasını yaptı.