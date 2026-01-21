Cristiano Ronaldo öldü mü, yaşıyor mu?
"Cristiano Ronaldo öldü" haberleri sosyal medyada yine dolaşıma sokuldu. Paylaşımları gören binlerce kişi olayın doğru olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Bilgi almak adına yine "Cristiano Ronaldo öldü mü" soruları art arda geliyor.
Cristiano Ronaldo ile ilgili zaman zaman asılsız iddialar ortaya atılıyor. Bugün yine "öldü" paylaşımları ortaya atıldı. Söylentiler sonrası "Cristiano Ronaldo öldü mü" soruları yoğun şekilde yöneltilmeye başlandı.
Cristiano Ronaldo yaşıyor mu?
Cristiano Ronaldo yaşıyor. Sosyal medyada yayılan "öldü" haberleri ise gerçeği yansıtmıyor.
Yıldız futbolcu Suudi Profesyonel Ligi takımlarından En-Nasr'da top koşturmaya devam ediyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ