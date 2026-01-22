Fenerbahçe Aston Villa Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe seyircisi önünde Aston Villa'yı konuk ediyor. 12. sırada bulunan temsilcimiz bu maçı alarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenler "Fenerbahçe Aston Villa Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Çarşamba saat 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, M. Müldür, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Torres, Maatsen, Bogarde, Tielemans, Rogers, Buendia, Sancho, Watkins

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesinde sol bekte forma giyen Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bir süredir sakatlığı bulunan Edson Alvarez ise takıma döndü.

Devre arası transfer döneminde kadroya dahi edilen Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok kadroda yer alamayacak.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri de takıma dahil oldu.