Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları'na yoğun ilgi

23 Nisan 2018

Smart Casual Event tarafından Antalya’da Gloria Sports Arena’da düzenlenecek olan Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, çocuklardan ve ailelerden büyük ilgi görüyor. Bugüne kadar onlarca çocuğun kaydolduğu organizasyona indirimli kayıt yaptırma süresi ise 30 Nisan Pazartesi günü sona eriyor. 30 Nisan’a kadar erken kayıt yaptıran aileler, bir dönemlik yaz kampı için 3.000 TL yerine 2.500 TL ödeyecek. 2002 – 2009 doğum erkek basketbolcu adaylarının katılabileceği kampların ilk dönemi ise 18 – 23 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü altyapı antrenörlerinin denetim ve koordinatörlüğünde düzenlenecek olan yaz kampları altışar günlük dört kamp olarak organize edilecek.

Basketbol eğitimlerinin yanı sıra Gloria Resort Otelleri’nde konaklama, Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları forması, şortu, tişörtü ve çantasının dahil olduğu kamp paketleri ile ilgili detaylı bilgiler ise 0850 441 16 78 numaralı telefondan veya yazkamplari.anadoluefessk.org adresinden alınabiliyor.

Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taraması yapılacak

Anadolu Efes A Takımı oyuncularının da katılacağı ve katılımcılarla vakit geçireceği kamplarda Anadolu Efes altyapı takımları için oyuncu taramaları da gerçekleştirilecek.

Yetenekli basketbolcu adayları, altyapı takımlarının sezon öncesi hazırlık kamplarına katılabilecek. Altyapı kamplarında da başarılı olan adaylar ise Anadolu Efes’in lisanslı altyapı oyuncusu olma fırsatı yakalayabilecek.

Gloria Sports Arena’nın en üst seviyedeki tesislerinde konaklayacak olan katılımcılar, basketbol eğitimleri ve eğlenceli aktiviteler ile birlikte unutulmaz bir tatil dönemi yaşayacak.

Her kamp dönemi için 3.000 TL olan katılım ücretleri, 30 Nisan’a kadar erken kayıt yaptıran aileler ya da Anadolu Efes Fan Club üyeleri için 2.500 TL olacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü Basketbol Yaz Kampları, şu tarihler arasında gerçekleştirilecek:

* I. Dönem 18-23 Haziran

* II. Dönem 25-30 Haziran

* III. Dönem 2-7 Temmuz

* IV. Dönem 9-14 Temmuz