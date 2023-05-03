Anadolu Efesli basketbolcu kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes forması giyen yıldız basketbolcu Chris Singleton'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi. NTV Spor 33 yaşındaki yıldız basketbolcunun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.



Amerikalı profesyonel basketbolcu Chris Singleton, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyiyor. Uzun forvet pozisyonunda oynayan Singleton, 2011 NBA Seçmeleri'nde Washington Wizards tarafından 18. sırada seçildi.

8 Temmuz 2020 tarihi itibari ile 1 senedir formasını giydiği Anadolu Efes ile sözleşmesini son yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıl daha uzatan Chris Singleton, Anadolu Efes ile geçirdiği 1 sezonda takımına 7,8 sayı, 4,4 ribaund, 1,0 asist, 1,3 top çalma ve 10,5 verimlilik puanı ortalaması ile katkı verdi.