Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik direktörümüz Erol Bulut için 13 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe, Malatyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK'de teknik direktör olarak görev yapan Bulut, en son İngiltere Championship'te 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Cardiff City'i çalıştırdı.