Antalyaspor'u yenen Galatasaray liderliğe yükseldi
Galatasaray, sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de 21'inci haftanın kapanış maçında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'u 3-0 yendi.
Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 14 ile 20'nci dakikalarda Gomis ve 38'inci dakikada Feghouli kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 44'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor ise 21 puanda kalarak 15'inci sırada kendisine yer buldu.