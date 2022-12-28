Aras Kargo, Cenk Özkaçar ve İsmail Yüksek’i bir araya getirdi

Sporun birleştirici gücüne inanan ve bu doğrultuda Türkiye Erkek A Milli Futbol Takımı Resmi Sponsoru olan Aras Kargo’nun, dijital platformlar için hazırladığı ‘Futbolun Heyecanını Taşıyoruz’ temalı yeni video, Aras Kargo sosyal medya hesaplarında ve YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

Aras Kargo aracının TFF tesislerine gelmesiyle başlayan ve toplamda 3 dakika 38 saniye süren reklamda, A Milli Futbol Takımı oyuncularından Cenk Özkaçar (Valencia) ve İsmail Yüksek (Fenerbahçe), “Durak Durak Tahmin” adlı bilgi yarışmasında kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar.

Keyifli anlara sahne olan yarışmada, iki genç oyuncuya, A Milli Futbol Takımı tarihinden ve Aras Kargo yeni hizmet özelliklerinden oluşan toplam 6 soru soruldu. Soruların sonunda Valencia’da forma giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar yarışmayı kazandı. Yarışma sonunda futbolculara Aras Kargo’nun maket tırı hediye edildi.