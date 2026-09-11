Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncularını açıkladı. Fenerbahçe'nin evinde İtalya ekibi Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının golünü atan Archie Brown'ın da yer aldığı kadro şu şekilde:
Kaleci: Thibaut Courtois (Real Madrid)
Defans: Sergino Dest (PSV), Marc Bartra (Real Betis), Pau Torres (Aston Villa), Archie Brown (Fenerbahçe)
Orta saha: Martin Odegaard (Arsenal), Martin Baturina (Como)
Forvet: Michael Olise (Bayern Münih), Ferran Torres (PSG), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Raphinha (Barcelona)