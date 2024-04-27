Arda Güler, attığı golden sonra konuştu: Sakinim, bekliyorum...

İspanya'da gece Arda Güler'indi. La Liga'da ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Real Sociedad karşısında 3 puanı getiren gole imza atarken Carlo Ancelotti onun önümüzdeki sezon da takımda kalacağını müjdeledi.

Arda Güler ise müsabaka bittikten sonra Real Madrid TV'ye konuştu.

Arda Güler şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve bana bu fırsatı verdiği için hocaya da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, burası dünyanın en iyi kulübü ve burada olduğum için mutluyum. Oyuncuların kalitesi inanılmaz."

Fiziksel gelişimiyle ilgili de konuşan Güler: "Sadece fiziksel açıdan değil, aynı zamanda zihniyet üzerinde de çalışıyorum. Sakinim, bekliyorum." diye konuştu.

Önümüzdeki Salı günü Bayern Münih'e karşı oynanacak maç hakkında da yorumda bulunan Milli futbolcumuz, "Şampiyonlar Ligi her zaman Real Madrid'in meselesidir , umarım iyi bir sonuç alırız ve Madrid'e avantaj sağlarız" yorumunu yaptı.