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Arda Güler, büyük ödüle aday gösterildi

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.

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Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylar arasında kendisine yer buldu.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona,

Zaire - Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City

Arda Güler'in performansı

Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.