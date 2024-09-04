Arda Güler, büyük ödüle aday gösterildi

Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylar arasında kendisine yer buldu.

Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;

Pau Cubarsi - Barcelona

Alejandro Garnacho - Manchester United

Karim Konate - Salzburg

Kobbie Mainoo - Manchester United

Mathys Tel - Bayern Münih

Lamine Yamal - Barcelona,

Zaire - Emery - Paris Saint-Germain

Joao Neves - Paris Saint-Germain

Savinho - Manchester City

Arda Güler'in performansı

Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.