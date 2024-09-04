Arda Güler, büyük ödüle aday gösterildi
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.
Ballon d'Or tarafından Trophy ödülünde adaylar açıklandı. Arda Güler de açıklanan adaylar arasında kendisine yer buldu.
Trophy Ödülü için diğer adaylar şu şekilde;
Pau Cubarsi - Barcelona
Alejandro Garnacho - Manchester United
Karim Konate - Salzburg
Kobbie Mainoo - Manchester United
Mathys Tel - Bayern Münih
Lamine Yamal - Barcelona,
Zaire - Emery - Paris Saint-Germain
Joao Neves - Paris Saint-Germain
Savinho - Manchester City
Arda Güler'in performansı
Arda Güler, Real Madrid forması altında çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.