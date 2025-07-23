Arda Güler değil, Mbappé: Real’de 10 numara kararı
Real Madrid’de Luka Modric’in vedasıyla boşa çıkan 10 numaralı formanın yeni sahibinin Kylian Mbappé olacağı kesinleşti. İspanyol basınında daha önce Arda Güler ile birlikte değerlendirilen forma kararı, Marca gazetesinin haberine göre Mbappé lehine sonuçlandı.
Modric’in vedası sonrası Arda Güler’le birlikte adı geçen 10 numaralı formanın yeni sezondaki sahibi Kylian Mbappé oldu.
Teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde formunu yükselten Arda Güler, son dönemde sergilediği performansla taraftarların ve medyanın beğenisini kazanmıştı. Modric’in ayrılığı sonrası boşalan efsane 10 numara için Arda Güler ve Kylian Mbappé isimleri öne çıkmıştı.
Ancak kulübe yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Fransız yıldız Mbappé’nin 2024-2025 sezonunda Real Madrid’in 10 numaralı formasını giyeceği ifade edildi.