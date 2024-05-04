Arda Güler ilk 11'de: Real Madrid-Cadiz maçı saat kaçta, hangi kanalda?
34. haftada La Liga'da Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya geliyor. A Milli genç yetenek Arda Güler, maça ilk 11'de başlayacak. Peki, Real Madrid Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
İspanyol birinci ligi La Liga'da düşme potasında yer alan Cadiz, şampiyonluğunu ilan etmeye ramak kalan Real Madrid ile karşılaşıyor. Eflatun-beyazlı teknik adam Carlo Ancelotti, Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği genç yıldız Arda Güler'in ilk 11'de oynayacağını duyurdu. Peki, Real Madrid Cadiz maçı saat kaçta? karşılaşma hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Arda güler ilk 11'de
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda Güler, Brahim, Joselu
Real Madrid-Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Mayıs Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak mücadele, Exxen ve S Sport üzerinden canlı izlenebilecek.