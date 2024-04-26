Arda Güler ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta golünü attı
Arda Güler, Real Madrid kariyerinde ilk kez bir lig maçına 11'de başlama heyecanı yaşadı. Milli futbolcu, 29. dakikada ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Arda Güler, Real Sociedad-Real Madrid maçına ilk 11'de başladı.
Arda’nın sahaya çıktığı karşılaşma saat 22.00'de başladı. Karşılaşma Exxen ve S Sport kanallarından yayınlanıyor. 15. dakikada sarı kart gören Arda Güler, 29. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Toplam 36 dakika süre
Bu sezon ligde 5 maçta 36 dakika süre alan milli yıldız Arda, 1 gol attı.
La Liga'da Real Madrid, en yakın rakibi Barcelona'nın 11 puan önünde lider durumda.
33. hafta maçları öncesine Real Madrid 81 puanla lider, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Real Sociedad ise 51 puanla 6. sırada bulunuyor.
Ancelotti: Arda süre almaya layık
Real Sociedad maçından önce konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda hakkında, "İyi durumda. Uzun zamandır hazır durumda ama fırsat bulamadı. Oynadığımız maçlar çok çekişmeliydi. Arda maçta süre almaya layık." ifadelerini kullanmıştı.