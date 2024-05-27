Arda Güler'in hedefi Şampiyonlar Ligi finalinde süre almak

İspanya ekibi Real Madrid, 1 Haziran'da Şampiyonlar Ligi finalinde Alman temsilci Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bu sezon kupada hiç forma giyemedi.

Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Madrid'deki spor tesislerinde organize ettiği basın gününde açıklamada bulundu.

"Bu kupayı alan ilk Türk futbolcu olmak, sahada bulunmak istiyorum ama bundan daha önemlisi Real Madrid'in bu kupayı almasını istiyorum." diyen Arda, "Finale kaldığımız için ve benim ilk finalim olmasından dolayı çok mutluyum, çok gururluyum." şeklinde konuştu.

'Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum'

Türk halkının kendisine verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu aktaran Arda Güler, "Türk halkının desteğinden dolayı çok mutluyum. Buradan onlara teşekkür etmek istiyorum. Umarım her şey benim için daha da iyi olur ve onları gururlandırmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Arda Güler, maç oynama konusunda yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdiğini belirterek, "Zor bir sezon başlangıcı yaptım ve fırsatlar gelsin diye çok bekledim ama son bir ayda fırsatlar gelince de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Umarım böyle olmaya devam eder. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon forma giyemedim ama bundan dolayı hayal kırıklığım yok. Önemli olan oradaki kupayı almak." dedi.