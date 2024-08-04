Arda Güler'in oynadığı El Clasico'da sahaya yıldırım düştü!
Real Madrid hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Barcelona'ya 2-1 yenildi. Milli yıldız Arda Güler’in ilk 11’de başladığı karşılaşmanın ilk dakikalarında sahaya yıldırım düştü. Futbolcular soyunma odasına koşarak gitti. Havanın düzelmesinin ardından tekrar başlayan maçta Arda Güler'in attığı gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
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Real Madrid-Barcelona maçında yıldırım düştü.
Barcelona'nın 2-1 kazandığı mücadelenin ilk yarısında yaşanan hava olayı sonrası hakem iki takımın oyuncularını da soyunma odasına gönderdi.
Hava şartlarının düzelmesinin ardından iki takımın oyuncuları yeniden sahaya çıkarak maçı oynadı.
Arda Güler'in harikulade top kontrolünün ardından attığı gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.