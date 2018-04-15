Arda Turan, eski takımına karşı 11’de

15 Nisan 2018

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Medipol Başakşehir’de Arda Turan eski takımına karşı sahada yer alacak.

Devre arası transfer döneminde İspanyol ekibi Barcelona’dan Medipol Başakşehir’e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray mücadelesinde ilk 11’de olacak. Hafta içinde eski takımı olan Galatasaray’a karşı oynayıp oynamayacağı sık sık tartışılan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılılara karşı Mossoro’nun yerine Abdullah Avcı’nın tercihi oldu.

Maçın 11'leri belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde bu akşam saat 19:00'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.



Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak.



İki takım sahaya şu 11'le çıkacak;



Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Belhanda, Donk, Rodrigues, Fernando, Feghouli, Gomis



Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

Kaynak: İHA