Arda Turan'ın kırmızı kart aldığı maçta Shakhtar Donetsk, Panathinaikos'a penaltılarda elendi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk, Panathinaikos’a penaltılarda elendi. Polonya’daki maçta 90 dakika golsüz tamamlanırken, uzatmalarda da gol çıkmadı. Penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Panathinaikos turu geçerken, Shakhtar’ın teknik direktörü Arda Turan 84. dakikada kırmızı kart gördü. Karar sonrası çılgına dönen Turan, uzun süre hakemlere itiraz etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos kozlarını paylaştı. Polonya’nın Krakow kentindeki Miejski Stadyumu’nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.
İlk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da 90 dakika golsüz geçti. Uzatma bölümlerinde de gol sesi çıkmayınca tur penaltı atışlarına kaldı. Seri penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayan Panathinaikos, adını play-off turuna yazdırdı. Shakhtar Donetsk ise Avrupa’ya veda etti.
Arda Turan’dan kırmızı kart
Mücadelenin 84. dakikasında Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Kararın ardından büyük tepki gösteren genç çalıştırıcı, dördüncü hakemin üzerine yürüdü ve uzun süre itirazlarını sürdürdü. Teknik heyetten bir üye, Turan’ı güçlükle sakinleştirdi.
Samsunspor'un da rakibi belli oldu
Maçın sona ermesiyle temsilcimiz Samsunspor'un da Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi kesinleşti. Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Shakhtar Donetsk'i eleyen Yunan ekibi Panathinaikos oldu.