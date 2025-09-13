Galatasaray Eyüpspor maç sonucu: Kaç kaç bitti?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısı düşük tempoda oynandı. Ev sahibi ekibin çok oyuncuyla savunma yaptığı ilk 45 dakikada top genellikle Galatasaraylı futbolcuların ayağında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, topun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen net gol pozisyonu üretemedi. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının ilk 10 dakikasında Eyüpspor daha atak oynayan taraf oldu. Sonrasında oyun üstünlüğünü ele alan Galatasaray, ilk yarıya göre daha fazla ve net pozisyon üretti. Mauro Icardi'nin 73. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 89. dakikada da Yunus Akgün'ün ayağından bir gol buldu.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'de çıktığı 5. maçtan da 3 puan çıkarmayı başardı. Haftaya lider giren sarı-kırmızılı ekip, puanını 15'e çıkararak koltuğunu korudu.

ikas Eyüpspor ise bu sezon 3. kez mağlup oldu. Birer galibiyet ve beraberliği bulunan eflatun-sarılı takım, 4 puanda kaldı.

Icardi, 3 gole ulaştı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon 3. kez ağları sarstı.

Eyüpspor müsabakasına kadar ligde 3 karşılaşmada toplamda 50 dakika süre alan Icardi, 2 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de çıkan 32 yaşındaki santrfor, 73. dakikada maçtaki sessizliği bozarak takımını 1-0 öne geçirdi. Icardi, bu golle bu sezonki 4. maçında 3. kez tabelayı değiştirdi.

Yunus Akgün, bu sezon açılışı yaptı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Geçen sezon 44 resmi müsabakada 12 gol atan Yunus, bu sezon ise Süper Lig'de 5. maçına çıktı. Tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barış Alper, 2 maç sonra forma giydi

Aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmeyen milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, 2 maç sonra süre aldı. Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan aldığı transfer teklifi sonrası gitmesine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı.

Milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini ligin 3. haftadasındaki Zecorner Kayserispor ve 4. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almadı.

Milli arada camiadan özür dileyen ve Eyüpspor mücadelesiyle kadroya dönen Barış Alper Yılmaz, 57. dakikada Gabriel Sara'nın yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten sonra etkili performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'ın bir şutu direkten döndü. Barış, Yunus Akgün'ün golünde son pası veren oyuncu oldu.

Ahmed Kutucu bu sezon ilk kez süre aldı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma giydi. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon ara transferde Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı Ahmed, müsabakanın 69. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil oldu. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta terletti.

İlk 5 maçta 15 gol attı, 1 yol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta 15 gol attı. İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada ise Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla geçti.

Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gören "Cimbom" hücumun yanı sıra savunmada da başarılı performans sergiledi.

Galibiyet serisi 16 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini geçen sezon ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Ligde son 7 deplasmanda puan kaybı yok

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.

Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7. dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

Galibiyet üçlüsü Barış Alper'den

Galatasaray'da klasikleşen galibiyet üçlüsünü Barış Alper Yılmaz başlattı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, üçlü tezahüratını transfer süreci nedeniyle sorunlar yaşayan ve bir süre formasından uzak kalan Barış Alper'in başlatmasını istedi. Doğu tribünündeki taraftarların önüne giden 25 yaşındaki futbolcu, tezahüratı başlatarak büyük coşku yaşadı.

Taraftarlar ayrıca sonradan oyuna girerek iyi bir performans sergileyen Wilfried Singo ile sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Uğurcan Çakır'ı da çağırarak üçlü çektirdi.