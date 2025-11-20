AVRUPA LİGİ: Fenerbahçe Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe'nin bir sonraki rakibi ise Ferençvaroş… Heyecan katsayısı her geçen gün artarken "Fenerbahçe Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
Avrupa Ligi gruplarında beşinci maç haftası yaklaşırken Fenerbahçe’nin mücadele bilgileri araştırılıyor. 15. sıradaki temsilcimiz 3. galibiyetini alarak üst sıralara yükselmek istiyor. Taraftar karşılaşmayı iple çekerken "Fenerbahçe Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı hangi tarihte, saat kaçta?
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı 27 Kasım Perşembe 20.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının biletleri henüz satışa çıkmazken gözler 24 Kasım Pazartesi gününe çevrilmiş durumda...