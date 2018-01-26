Avustralya Açık'ta finalin adı Cilic-Federer
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, sakatlık sorunu yaşayan Hyeon Chung'un maçtan ikinci sette çekilmesinin ardından finale kaldı. Avustralya Açık finalinde Marin Cilic ile Federer karşılaşacak.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Roger Federer, Güney Koreli Hyeon Chung'un ikinci sette yaşadığı sakatlığın ardından maçtan çekilmesiyle finale yükseldi.
Melbourne kentinde Rod Laver Arena'da oynanan yarı final maçında, kariyerindeki 20'nci grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Roger Federer ile dördüncü turda Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek sürprize imza atan dünya 58'incisi Hyeon Chung karşılaştı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Federer, grand slam turnuvalarında yarı final gören ilk Güney Koreli tenisçi Hyeon Chung karşısında zorlanmadığı ilk seti 6-1 aldı.
İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren İsviçreli tenisçi, 5-2 öndeyken rakibinin sakatlığı gerekçesiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı.
Kariyerindeki 6'ncı Avustralya Açık şampiyonluğunu hedefleyen 36 yaşındaki Federer, finalde 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile pazar günü karşılaşacak. 2014 ABD Açık'ta şampiyonluk yaşayan Cilic, Avustralya Açık'ta finale kalan ilk Hırvat tenisçi olma başarısını göstermişti.
Kadınlar finali yarın yapılacak
Turnuvada yarın ise tek kadınlar finalinde 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki karşılaşacak.
Kaynak: AA