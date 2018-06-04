Aykut Kocaman istifa mı ediyor?
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman'ın istifa kararı aldığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan seçilmesinin ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın istifa edeceği iddia edildi.
Fanatik'in haberine göre, Ali Koç'un yarın mazbatasını alıp göreve resmen başlamasının ardından Kocaman ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.
Deneyimli teknik direktörün istifa kararını nezaketen aldığı, Ali Koç'un vereceği kararı kolaylaştırmak adına bu yola gittiği konuşuluyor.