Aykut Kocaman'dan derbi yorumu

23 Ekim 2017

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında derbi maçtaki performanslarını değerlendirdi.

Son derece güçlü oyunculardan kurulu iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurgulayan Kocaman, "Derbide, normal yapabileceğimizin yüzde 60'ını sahaya yansıtabildik. Maçın gerginliği, stresi de bunda etkendi. Galatasaray'ın zaaflarından daha fazla faydalanabilirdik. İkinci yarıda bu kadar düşük kalmamamız lazımdı. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilecek kapasitemiz vardı. Derbide yüzde 60 kapasiteyle oynadığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kocaman karşılaşmadan önce Galatasaray'ın, Fenerbahçe karşısında farklı bir galibiyet alacağı yorumlarına da şaşırdığını dile getirdi.

Sosyal medyayı takip etmediğini aktaran Kocaman, maçtan önceki Galatasaray'ın 4-5 farklı galip gelebileceği tahminleriyle ilgili olarak, "Maçtan önce öyle mi gözüküyordu gerçekten? Bu tarifler nasıl oluyor bilimiyorum. Yanlış tarifler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA