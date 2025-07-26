Aziz Yıldırım aday olacak mı? Net yanıtı Divan Kurulu'nda verdi

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı, eski başkan Aziz Yıldırım’ın açıklamalarıyla damga vurdu. Gündeme dair sert mesajlar veren Yıldırım, kulübün borç durumunu sorguladı, Ali Koç yönetimini şeffaf olmamakla suçladı ve seçim süreciyle ilgili kararını açıkladı.

"Cevap veremediler"

Yıldırım, “Ben Aziz Yıldırım. 1990 yılında yönetim kurulu üyesiydim. Bu süreçte hiçbir zaman denetim raporu gelmeden Divan yapılmadı. Ali Koç döneminde bu ikinci. Fenerbahçe’nin borcu ne kadar, bilen var mı? Ali Koç bana 'Galatasaray'a bir şey demedi' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, daha ne diyeyim ya? Cevap veremediler, ses çıkaramadılar” diyerek eleştiride bulundu.

"10 sene gerideyiz"

Futbolda başarının şart olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Biz 10 sene gerideyiz şu an. Bu böyle giderse, seneye de gelip yine aynı konuşmayı yaparım” dedi. Ayrıca kendi dönemine atıfta bulunarak “Galatasaray’ı 6-0 yenen takımın başkanıyım” ifadelerini kullandı.

"Parayı ben verdim, ben yaptım"

Divan toplantısının yapıldığı alanla ilgili konuşan Yıldırım, “Beni ibra etmediler. 2 sene ibra edilmemiş başkan olarak gezdim. Ama burayı ben yaptım. Parayı ben verdim, geçin bu işleri” dedi.

“Seçim camiaya zarar verir”

Eylül ayında yapılması planlanan seçimle ilgili de konuşan Yıldırım, “Seçim camiaya zarar verecek. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe yara alacak. Transferi yapan da sizsiniz, sorumluluğu da siz almalısınız. Tekrar düşünün, bu bir tavsiyedir” dedi.

"Fenerium'da Osimhen"

Yıldırım, genç kuşağın Fenerbahçe’ye olan bağının zayıfladığını söyleyerek, “Bir baba oğluna forma almaya gitmiş. Çocuk 'arkasına 45 numara yazılsın' demiş. Babası sormuş, çocuk ‘Osimhen’ demiş. Bunun altından kalkamayız” ifadelerini kullandı.

"Bana loca vermediler"

Kulüple olan bağının zayıflatıldığını belirten Yıldırım, “7 yıldır stada gelmedim. Parasıyla loca istedim, vermediler. Kızımla maça gidemiyorum, gittim Chelsea’den loca aldım. Ne yapayım?” diye konuştu.

“Aday olmayacağım, olsam söylerdim”

Toplantının en çok merak edilen sorusu olan adaylık konusuna da net yanıt veren Aziz Yıldırım, "Ben aday olmayacağım, olsam söylerim zaten. Rahat ol. ‘Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz’ diyenler başkan adayı olmamalı" diyerek tartışmalara noktayı koydu.