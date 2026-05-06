Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı, Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı? Aziz Yıldırım aday oldu mu?

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Yıldırım, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 120. yılına vurgu yaparak, "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım" ifadelerini kullandı.

Diğer adaylara birlik çağrısı

Aziz Yıldırım, açıklamasında başkan adaylığı gündemde olan isimlere de çağrıda bulundu.

Yıldırım, "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum" dedi.