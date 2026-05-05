Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını açıkladı

Eski Fenerbahçe yöneticisi ve iş insanı Mehmet Ali Aydınlar, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.

Aydınlar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım." ifadelerini kullandı.

"Kulübüme bağlılığım ünvana bağlı değildir"

Son günlerde Fenerbahçeliliğinin farklı şekillerde gündeme gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Aydınlar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kulübümüzün içinden geçtiği bu dönemde elimi taşın altına koyarak Fenerbahçe'mizin geleceğine katkı sunmak ve bu camiaya yakışır bir yönetim anlayışını hayata geçirmek için bu yola girdim. Bugün görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren yaşananlar, söylenenler ve ortaya çıkan tartışma ortamı hayatım boyunca savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir. Fenerbahçe'nin bir dünya markası olması hayali, benim için bugüne ait bir hedef değil; yıllardır inandığım, her dönemde destek vermeye çalıştığım kalıcı bir idealdir. Benim kulübüme olan bağlılığım bir ünvana, bir makama ya da bir sıfata bağlı değildir."

"Üzerimden yürütülen tartışmalar Fenerbahçe'ye katkı sağlamaktan uzaklaştı"

Kulübe olan bağlılığını hayatının her döneminde taşıdığı bir sorumluluk olarak gördüğünü vurgulayan Aydınlar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak gelinen noktada görüyorum ki ismim üzerinden yürüyen tartışmaların Fenerbahçe'nin birlik duygusuna katkı sağlamaktan uzaklaştığı bir ortam oluşmuştur. Herkesin kendini bir diğerinden daha fazla Fenerbahçeli gördüğü, herkesin kendi doğrusu üzerinden bir yol tarif ettiği bir zeminde, ortak bir gelecek inşa etmenin ne kadar zor olduğu ortadadır. Bugüne kadar kulübümüz için yaptıklarım ve taşıdığım her sorumluluk vicdanımla ve Fenerbahçe sevgimle örtüşmektedir. Bunun hesabını her zeminde herkese verebilirim."

"Fenerbahçe'nin yarınlarını gölgelememek adına aday olmayacağım"

Aydınlar, camiayı ayrıştıran gündemlerin önüne kişisel hedeflerin geçmemesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle Fenerbahçe'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım. Bu süreçte gösterilen teveccüh ve destek için tüm kongre üyelerimize, camiamızın her ferdine yürekten teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe'mize olan bağlılığım hiçbir zaman kişilere ve koşullara bağlı olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır. Ben; dünüyle gurur duyan, bugünüyle sorumluluk hisseden ve yarınlarına inanan bir Fenerbahçeli olarak, ne zaman ve ne gerekiyorsa elimden geleni yapmaya ve her zaman kulübümün yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü Fenerbahçe, kişilerin değil, değerlerin kulübüdür."